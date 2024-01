Fribourg se joue une 3e fois de Lausanne

Le 4e et dernier derby entre Lions et Dragons de la saison de National League a souri une troisième fois à Fribourg. Les joueurs de Christian Dubé l'ont emporté 4-3 dans leur antre.

Il y avait davantage d'envie dans les rangs fribourgeois. Et aussi moins d'erreurs fâcheuses en zone défensive. Parce que si Fribourg a pu battre Lausanne, c'est aussi parce que le LHC a bien aidé les hommes de Christian Dubé.

Comme par exemple sur l'ouverture du score de Killian Mottet dès la 2e minute. Après 72 secondes de jeu, Lawrence Pilut a offert le puck à l'attaquant des Dragons et un buteur comme Mottet rate rarement ce genre d'opportunité. Surtout que le numéro 71 connaît un période faste avec 8 points lors de ses six derniers matches.

De retour dans la cage vaudoise après environ deux mois et demi de pause forcée, Connor Hughes aurait certainement préféré une entrée en matière moins douloureuse, mais Mottet a trouvé la lucarne.

Même si le LHC est revenu assez vite dans la partie (5e) sur une action assez bizarre et un lancer puissant de Genazzi venant un peu de nulle part, Fribourg a repris logiquement les devants à la 28e. C'est cette fois Damien Riat qui a rendu le puck aux Fribourgeois et DiDomenico a servi l'inévitable Sörensen pour le 23e but de sa saison.

Les étoiles ont brillé

Le break, les Dragons l'ont réalisé à la 34e lorsque Christoph Bertschy s'est joué de Théo Rochette pour un 3-1 qui a mis en avant le momentum des locaux. Autre constat dans les rangs fribourgeois, les étoiles ont brillé comme elles le font ces derniers temps. On attend de Mottet, de Sörensen, de Bertschy ou encore de DiDomenico qu'ils montrent la voie et c'est ce qu'ils ont fait une fois de plus.

Du côté des hommes de Geoff Ward, la triplette a été bien muselée par les Dragons. Jason Fuchs a bien redonné espoir à ses couleurs à la 57e, mais Sörensen y est allé de son doublé en inscrivant le 4-2 dans la cage vide. Le 4-3 signé Rochette est malheureusement tombé trop tard pour les Lions avec 5 dixièmes à jouer.

Fribourg se rend à Langnau samedi pour poursuivre sa série victorieuse alors que Lausanne reçoit Kloten dans un match que les Vaudois doivent traiter avec sérieux.

/ATS