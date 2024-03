Gaëtan Haas: « Nous ne lâcherons rien »

Trois fois, le HC Bienne a poussé les Zurich Lions dans leurs derniers retranchements en quart de finale des play-off.

Mais les trois fois, les finalistes de l’an dernier ont dû s’avouer vaincus pour se retrouver le dos au mur avant l’acte IV de vendredi.

Après avoir arraché leur qualification pour les play-in et après avoir éliminé Genève-Servette, dans le remake de la finale de l’an dernier, et Ambri-Piotta, les Biennois font face cette fois à un véritable Everest. 'Je n’ai encore jamais été confronté à une telle situation, lâche le capitaine Gaëtan Haas. On ne peut rien y faire. Mais nous sommes bien loin d’avoir abdiqué. Les deux derniers matches démontrent bien que Zurich est prenable.'

Mercredi soir, le HC Bienne a vraiment joué de malchance. Il a mené deux fois au score avant de concéder le 2-2 à 51’’ de la sirène alors que les Zurichois avaient sorti leur gardien et de perdre le match à la... 88e sur un but litigieux de Yannick Zehnder.

Les Biennois ont vu une canne haute de la part du buteur. Mais après consultation de la vidéo, les arbitres ont validé cette réussite au grand désespoir de Martin Steinegger. Le directeur sportif et entraîneur intérimaire du HC Bienne n’a pas été loin de jeter une gourde sur la glace avant de se retenir pour finalement applaudir les arbitres par dépit.

Un power play en souffrance

'La déception est très vite, soupire Martin Steinegger. Mais par rapport au match de lundi, nous avons, je pense, fait un pas en avant et livré un grand match de play-off. Maintenant, il faut récupérer pour être d’attaque vendredi.'

L’entraîneur espère que ses joueurs témoigneront d’une plus grande efficience en power play. Ils n’ont marqué que quatre buts en supériorité numérique en dix-huit rencontres, dont trois lors du 6-1 contre Lugano le 2 mars dernier. Cette lacune est due en partie à une confiance envolée, celle qui leur avait permis de croire au titre jusqu’à l’Acte VII de la finale.

Seulement, Bienne se heurte à un adversaire qui entend prendre sa revanche sur la série de l’an dernier. Les Lions avaient perdu la demi-finale en quatre matches. Ils savent aussi que mener 3-0 dans une série n’offre aucune garantie. Le souvenir de la finale perdue contre Zoug il y a deux ans est encore bien trop présent dans leurs esprits. Depuis l’instauration des play-off lors de la saison 1985/1986, seules cinq équipes sont parvenues à réussir la remontada parfaite. 'Mais nous avons encore faim, assure encore une fois Gaëtan Haas. Nous ne lâcherons rien.'

