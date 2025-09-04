Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Frédérik Gauthier fait son retour à Porrentruy. L'attaquant québécois de 30 ans est le 8e joueur étranger à Ajoie.

Après deux saisons dans le Jura entre 2022 et 2024, Gauthier avait fait ses valises pour la KHL. La saison passée, il a disputé 54 matches avec Vityaz Moscow Region et inscrit 21 points dont 13 buts.

A Ajoie, il avait marqué 23 et 18 points lors de ses deux saisons jurassiennes.

Comme le précise le club, l'entente porte jusqu'à mi-novembre avec une option de prolongation jusqu'au terme de la saison.

Kloten prolonge son coach

Kloten planifie à moyen terme avec le coach Lauri Marjamäki. Juste avant le début de la saison, le club zurichois a prolongé d'un an le contrat du Finlandais de 48 ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2026/27.

Marjamäki a rejoint Kloten il y a un an et a mené l'équipe jusqu'aux quarts de finale des play-off. Kloten a également prolongé de deux ans sa collaboration avec l'attaquant de 34 ans Reto Schäppi. L'ancien des Zurich Lions est lié avec les Aviateurs jusqu'à la fin de la saison 2027/28.

Zurich, deux de ses étrangers

Grands artisans des deux derniers titres zurichois, Simon Hrubec et Mikko Lehtonen vont rester chez les Lions. Le gardien tchèque et le défenseur finlandais ont prolongé leur entente de deux ans, soit jusqu'en 2028.

Hrubec a 34 ans, alors que Lehtonen en a 31. Les deux hommes sont arrivés en même temps de KHL, à l'aube de la saison 2022/23. Champion olympique et champion du monde avec son pays, Lehtonen est un pilier de la sélection finlandaise depuis 2022.

/ATS