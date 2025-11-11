Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau

Au bénéfice d'un contrat jusqu'à mi-novembre avec Ajoie, Frédérik Gauthier va prolonger son ...
Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau

Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Au bénéfice d'un contrat jusqu'à mi-novembre avec Ajoie, Frédérik Gauthier va prolonger son séjour. Le club jurassien et l'attaquant québécois ont prolongé le bail jusqu'à la fin de la saison.

L'attaquant de 30 ans a disputé 18 matchs avec les Ajoulots. Il a inscrit 6 points, dont 3 buts.

Schmutz reste à Langnau

A Langnau, c'est Julian Schmutz qui va rester. L'attaquant bernois, dont le contrat arrivait à échéance en 2026, a prolongé son bail de trois ans.

Celui qui a 31 ans va donc griffer la glace de l'Ilfis jusqu'en 2029. Schmutz est l'un des bons attaquants suisses de Langnau. Il a inscrit 11 points (5 buts) en 21 parties cette saison. L'an dernier il avait mis 23 points et la saison d'avant 38 points dont 21 buts.

/ATS
 

