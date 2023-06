Gélinas et Audette signent pour 1 an à Ajoie

Ajoie annonce l'arrivée de deux nouveaux renforts étrangers. Le défenseur Eric Gélinas et l'attaquant Daniel Audette débarquent pour une saison, en provenance respectivement de Berne et de Lausanne.

Les deux Canadiens restent sur un exercice 2022/23 plutôt compliqué, et bénéficiaient d'un contrat valable jusqu'en 2024 avec leur employeur précédent. Gélinas n'a joué que 15 matches (3 points) en raison notamment de diverses blessures. Audette a quant à lui réussi 21 points (10 buts, 11 assists) en 42 matches avec le LHC.

'Nous suivons Eric Gélinas et Daniel Audette depuis deux ou trois saisons et sommes heureux d'avoir pu trouver une entente avec eux aujourd'hui. Nous connaissons leur grand potentiel et sommes très contents de pouvoir compter sur eux pour le championnat à venir', explique dans le communiqué le coach ajoulot Julien Vauclair.

/ATS