Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette a déniché son futur entraîneur: le Suédois Sam Hallam (46 ans) dirigera le ...
Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Genève-Servette a déniché son futur entraîneur: le Suédois Sam Hallam (46 ans) dirigera le club grenat pour trois ans à partir de la saison prochaine. Il est actuellement à la tête de la Suède.

Hallam est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la planète hockey. Il a notamment dirigé avec succès les Växjö Lakers, avec qui il a remporté trois titres de champion dans son pays (2015, 2018, 2021).

Il a pris la tête de la sélection suédoise en 2022 et a obtenu le bronze aux Mondiaux 2024 et 2025. Sam Hallam dirigera encore les Tre Kronor cette saison lors des Jeux olympiques de Milan - Cortina ainsi que durant les Mondiaux en Suisse.

Genève-Servette finira la saison en cours avec son staff actuel, dirigé par Ville Peltonen, a précisé le club.

/ATS
 

Actualités suivantes

National League: Davos renforce sa place de leader

National League: Davos renforce sa place de leader

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:04

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 16:31

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Articles les plus lus

National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 22:59

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 16:31

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 07:21

National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 22:59

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 13:49

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 23:05

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 07:21

National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 22:59