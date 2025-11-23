Genève-Servette: Taylor Beck retourne en KHL

L'attaquant canadien Taylor Beck (34 ans) quitte déjà Genève-Servette. Il s'est engagé pour ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'attaquant canadien Taylor Beck (34 ans) quitte déjà Genève-Servette. Il s'est engagé pour deux ans en KHL avec le Sibir Novosibirsk, son ancien club.

Beck avait signé pour deux saisons dans le club des Vernets en mai. Son passage en Suisse ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Le Canadien a souvent été relégué sur le banc comme septième étranger. En six matches de National League, il n'a pas inscrit le moindre but ni donné une seule passe décisive.

Genève-Servette a précisé que le contrat avait été rompu à la demande du joueur.

/ATS
 

