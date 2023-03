Genève-Servette fait la différence au troisième tiers-temps

Genève-Servette a remporté 3-1 le premier match de la demi-finale des play-off qui l'oppose à Zoug. Aux Vernets, les Genevois ont fait la différence au troisième tiers-temps.

Les deux équipes ont livré un match un brin atypique pour des play-off. Les deux formations avec Bienne les plus joueuses du Championnat se sont offert un duel complètement échevelé où les actions partaient d'un but à l'autre. Seuls des gardiens au-dessus de la moyenne comme Leonardo Genoni et Robert Mayer ont tenu les filets inviolés jusqu'à la 26e minute.

Instant choisi par Linus Omark pour commettre l'imprudence d'une passe aveugle en zone neutre, immédiatement récupérée par Sven Leuenberger, qui a servi un Lino Martschini de gala, capable de battre Mayer au millimètre dans un angle impossible.

A ce moment-là du match, les Genevois connaissaient beaucoup de difficultés pour vraiment inquiéter Genoni. Ils ont longtemps adressé des tirs 'visibles' pour le portier zougois tout heureux d'empiler les arrêts dans ces conditions.

La révolte des Servettiens s'est produite dès le début de la troisième période sur une action initiée par Marc-Antoine Pouliot, sans doute l'un des meilleurs Genevois sur la glace, prolongée d'une superbe passe pour Vincent Praplan, enfin heureux d'inscrire son premier but des play-off.

Puis Omark s'est racheté de sa bourde en transformant en but une magnifique passe du revers de Teemu Hartikainen (46e) avant que Roger Karrer ne sécurise le succès des hommes de Jan Cadieux à la dernière seconde dans une cage vide.

Les deux équipes se retrouveront dimanche à Zoug.

/ATS