Genève-Servette: fin de saison pour Le Coultre qui a perdu un rein

Blessé gravement à un rein le 24 janvier lors d'un match sur la glace d'Ambri-Piotta, le défenseur de Genève-Servette Simon Le Coultre doit mettre fin à sa saison.

Un communiqué du club genevois explique que le défenseur avait été touché à son rein droit lors du match en Léventine. Il avait dû être transporté le soir même à l'hôpital de Lugano pour des examens plus poussés. Les dommages étant trop importants à l'organe, les médecins ont dû procéder à l'ablation de son rein.

Le Coultre avait pu rentrer six jours plus tard à la maison. Selon le club, le défenseur de 23 ans se porte bien et pourra rejouer au hockey sur glace. Cette saison, il a disputé 40 matches avec les Genevois et a inscrit 19 points.

/ATS