Genève-Servette ne laisse pas passer sa chance

Genève-Servette peut toujours espérer se qualifier directement en play-off de National League après son succès 5-2 face à la lanterne rouge Ajoie. Fribourg sans faille à Kloten (4-0).

Lancés dans une course presque désespérée pour le top 6, les Genevois n'ont pas laissé passer leur ultime chance face aux Jurassiens, mais ce fut loin d'être clinquant. Dans le match 'aux peluches', Simon Le Coultre fut celui qui a déclenché le torrent de Teddy Bears sur la glace d'un tir puissant (6e). Après le 3-0 de Tim Berni sur un service 'caviar' d'Hartikainen, les Ajoulots ont réduit le score par leur topscorer Daniel Audette. Mais avec son deuxième but de la soirée, Manninen a redonné trois buts d'avance aux Genevois. Le but de Philipp-Michael Devos en infériorité numérique (50e) a gâché la fin de match des hommes de Jan Cadieux avant la délivrance signée Vincent Praplan (59e).

Fribourg-Gottéron poursuit son parcours étincelant. Au lendemain de son succès 2-1 tab contre les Zurich Lions, les joueurs de l'entraîneur Christian Dubé ont enchaîné avec un succès chez le voisin Kloten. Les Zurichois, qui avaient connu une série de cinq succès avant de s'incliner contre Berne, ont bien résisté. C'est finalement Killian Mottet qui a trouvé la faille à la 36e avant que l'inévitable Marcus Sörensen n'inscrive son 28e et 29e buts de la saison sur le 0-2 (51e) et le 0-4. Gottéron alignait pour la première fois le Canadien Thomas Grégoire à la place du Suédois Andre Borgman en défense. Avec ce succès, les Fribourgeois reviennent à un point des Zurich Lions, qui reçoivent Ambri-Piotta ce dimanche.

Le Lausanne HC pourra regretter son impuissance devant le but du portier biennois Harri Säteri. Les Vaudois ont fini par s'incliner 2-1 en prolongation au but contre Bienne. Les Lausannois avaient ouvert le score par Théo Rochette en infériorité numérique sur un tir soudain (25e). Le match a ensuite tourné par la 'faute' de Mike Künzle. Le futur Zougois a d'abord offert une passe en or pour l'égalisation de Heponiemi (40e) et a inscrit lui-même le penalty vainqueur lors de la prolongation.

Langnau bat Berne

Surprise dans le derby bernois, les Langnau Tigers ont dominé 2-1 le CP Berne. Les joueurs de la capitale avaient pourtant ouvert la marque dès la 2e minute par Lehmann mais Mänalanen et Rohrbach ont donné la victoire aux Emmentalois, vainqueurs pour la première fois de la saison de leur imposant voisin. Ainsi, ils peuvent toujours espérer accrocher le wagon des play-in.

Les Rapperswil-Jona Lakers sont parfois surprenants. Après une série de quatre défaites, ils viennent d'aligner le Lausanne HC mardi et Zoug (3-1) ce samedi soir. Sandro Zangger a réussi un doublé contre ses anciennes couleurs.

A la Resega, dans un match lègèrement dominé par Lugano, c'est finalement Davos qui s'est imposé 1-0 grâce à une réussite du Tchèque Matej Stranski à 59 secondes du coup de sirène final.

/ATS