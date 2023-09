Genève-Servette: ne pas rester sur sa fin

Premier champion de Suisse romand depuis l'introduction des play-off, Genève-Servette se retrouve désormais dans le rôle de la proie. Les Genevois vont tenter de conserver leur titre. Pas facile.

Henrik Tömmernes et Linus Omark sont partis. Les deux artistes suédois ont regagné leur pays d'origine en laissant sans doute un grand trou dans le coeur du public des Vernets et pas seulement. Sportivement, ils ont été remplacés par le défenseur suédois Theodor Lennström et l'attaquant finlandais Sakari Manninen, deux pointures.

'Vous savez, nous ne voulons pas que Lennström fasse du Tömmernes. On attend qu'il joue son jeu, c'est ce pourquoi nous l'avons engagé. Même chose pour Manninen. C'est un très bon joueur, qui dispose d'une grande vitesse. On pourra l'aligner à quatre contre cinq', souligne Jan Cadieux, entraîneur occupé du Genève-Servette.

'Notre pause a été très courte. Je n'ai pris que dix véritables jours de vacances, sans hockey, sans ordinateur et sans téléphone. Nous le staff, nous sommes les étudiants du hockey, toujours à la recherche de choses à améliorer', poursuit le technicien genevois.

Comblé le retard à l'entraînement

Le plus dur pour Cadieux, c'est de repartir pour une nouvelle aventure avec des joueurs qui ont atteint le Graal. 'D'habitude, après le succès, il y a 50% des joueurs qui se retrouvent dans une zone de confort et 50% qui en veulent plus. Il me semble que mon groupe a encore faim. Nous avons comblé notre retard à l'entraînement en tentant de compenser 30 heures hors glace lors de notre camp d'entraînement.'

Le club genevois espère pouvoir aller loin également en Ligue des champions. 'Nous voulons grandir et continuer à apprendre à gagner. Donc notre objectif, c'est de tenter de décrocher la Coupe d'Europe même si je ne veux pas m'arrêter seulement aux résultats.' Prochain adversaire, Bolzano jeudi aux Vernets.

Pour la saison régulière, l'objectif est simple: décrocher une place dans les six premiers pour assurer une participation aux play-off. 'Nous ne nous focalisons pas sur la première place, même si on a vu qu'elle était diablement importante en finale', précise Jan Cadieux.

Zoug avait réussi la passe de deux en 2021 et 2022. Les Genevois y parviendront-ils ? Réponse dès le 15 septembre sur la glace de Langnau.

