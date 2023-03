Genève-Servette premier, Lausanne en vacances, Fribourg chocholat

Genève-Servette a terminé la qualification de la National League à la 1re place grâce à son succès 3-2 contre Ajoie. Il a profité du point perdu par Bienne à Lugano (5-6 tab) pour repasser devant.

Largement battu 5-0 par Zoug sur sa glace, Lausanne est en vacances. Pour Fribourg-Gottéron, le succès des Zougois a rendu inutile la première victoire (6-0) de la saison contre les Langnau Tigers. Les hommes de Christian Dubé terminent septièmes et laissent Zoug dans le top 6.

Les affiches des pré-play-off dès mardi seront Fribourg-Gottéron (7e) -Lugano (10e) et Berne (8e) - Kloten (9e). On connaît également deux affiches des quarts de finale des play-off: Rapperswil-Jona Lakers (3e) - Zoug (6e) et un explosif Zurich Lions (4e) - Davos (5e).

Bienne revient trop tard

Le leader Bienne a donc pris l'eau au Tessin. Pourtant, les Seelandais avaient ouvert la marque par Tanner dès la 2e minute. Mais les coéquipiers de Gaëtan Haas ont été emportés par la furia luganaise en première période bouclée sur un renversant 4-1. Zanetti, Granlund, Morini et Alatalo ont fait le malheur des Biennois. Le portier van Pottelberghe a cédé sa place après le 3-0 à Simon Rytz avant de revenir devant le filet au début du deuxième tiers-temps. Mais les Luganais ont fini par tomber en panique. Les Biennois sont revenus par Kessler, Haas et Lööv à la 57e minute. Mais il fallait une victoire à trois points pour assurer la première place. La réaction fut trop tardive. La défaite de Lausanne a évité beaucoup de problèmes à Lugano.

Aux Vernets, les Genevois ont connu beaucoup de difficultés à se détacher. Après des buts d'Asselin et de Vouillamoz, c'est Winnik qui a pu marquer le but décisif à la 48e minute. Les hommes de Jan Cadieux terminent premiers par la grâce des confrontations directes contre Bienne. C'est la première fois que Genève-Servette termine en tête la qualification depuis leur retour en National League (2002).

Fribourg-Gottéron a enfin fêté un succès cette saison contre les Tigers. Un triplé du Suédois Marcus Sörensen a permis de soigner ce dernier match de qualification à domicile. Reto Berra a fêté son deuxième blanchissage de la saison. Suite au succès de Zoug, les Fribourgeois se retrouveront à l'ouvrage dès mardi contre Lugano.

La belle remontée de Lausanne s'est avérée inutile en raison de deux gros revers en fin de qualification à Bienne (8-1) et samedi contre Zoug à domicile (0-5). Tout est parti de travers pour les Vaudois dès le début de la partie. Zehnder a ouvert la marque dès la 3e minute. Il y avait 3-0 après une période.

Kloten la bonne affaire

Berne, qui avait récupéré le Canadien Chris DiDomenico après sa suspension, s'est facilement mis à l'abri f(4-1) ace à des Zurich Lions peu convaincus de se battre pour la troisième place. DiDomenico était là pour l'ouverture du score dès la 6e minute et le 3-0 en power-play (31e).

Kloten, qui était sous la barre de la 10e place avant cette dernière soirée, a fait le travail à Davos (4-1) avec une ligne emmenée par les Finlandais Aaltonen et Ruotsalainen en feu.

Les Rapperswil-Jona Lakers ont facilement assuré leur troisième rang grâce à un Ambri-Piotta complètement démobilisé. Les Saint-Gallois se sont imposés 7-4 non sans avoir mené 7-0.

