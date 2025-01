Genève-Servette rechute à Langnau

Genève-Servette n'a pas confirmé après son succès obtenu contre Bienne en National League jeudi pour la première de l'après-Jan Cadieux. Les Grenat sont restés muets samedi à Langnau 3-0.

Le GSHC n'a pas réussi à tromper la vigilance de Stéphane Charlin dans l'Emmental. Le meilleur gardien du championnat, formé chez les Aigles, a détourné les 26 tentatives qui lui ont été adressées. Le portier de 24 ans a toutefois été bien aidé par sa défense, qui n'a pas vraiment été mise en difficulté devant son public.

Langnau a forcé la décision en début de troisième tiers-temps, grâce à Flavio Schmutz. Après avoir raté un penalty et vu son ouverture du score être annulée pour une obstruction avant le premier thé, le numéro 40 des Tigers a remporté un engagement dans le camp genevois et son homonyme Julian Schmutz a armé un tir sur réception qui s'est logé dans la lucarne de Raanta (44e). Aleksi Saarala a ensuite donné un double avantage aux Emmentalois au terme d'un mouvement collectif de belle facture (47e), avant le 3-0 d'Harri Pesonen dans la cage vide (60e).

Genève-Servette aura l'occasion de rebondir dès dimanche lors de la deuxième rencontre de ce 'back-to-back' contre Langnau prévu aux Vernets (15h45). Un succès est nécessaire pour rester à portée du top 6.

Bienne battu aux tirs au but

Bienne s'est également incliné contre Rapperswil, à domicile. Les Seelandais ont perdu 3-2 après une séance de tirs au but, un exercice qui ne réussissait pourtant pas aux Lakers jusqu'à présent (0/5 cette saison).

Les Biennois, qui ont désormais perdu 11 de leurs 14 derniers matches, avaient pourtant ouvert le score grâce à leur capitaine et top-scorer Toni Rajala, puis pris l'avantage à 2-1 après le premier but de Yanick Sablatnig sous le chandail du HCB. Mais Rapperswil a aussi pu compter sur un artificier nordique de grande classe en la personne de Malte Strömwall. Le Suédois a égalisé à deux reprises, avant que Tyler Moy ne marque l'unique penalty lors de la séance de tirs au but.

Les problèmes s'accumulent aussi au HC Davos, battu 4-1 à Zoug. Les Grisons ont perdu leurs six derniers matches de National League. Dans un match du haut de classement, Berne a pour sa part renversé Kloten (5-4) grâce à un but décisif de Romain Loeffel.

/ATS