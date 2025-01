Genève cède face à Ajoie, Fribourg et Lausanne victorieux

Genève-Servette voit le play-in de National League s'éloigner. Les Aigles ont été battus 4-2 par Ajoie aux Vernets, alors que Fribourg (3-2 face à Zoug) et Lausanne (3-2 ap contre Langnau) ont gagné.

Rien ne va plus dans la Cité de Calvin. Le GSHC n'y arrive plus. Les Genevois ont concédé leur quatrième défaite consécutive et se retrouvent toujours 13es.

Genève avait pourtant pris la partie par le bon bout, mais il a fallu attendre la toute fin du premier tiers pour assister à l'ouverture du score tombée à deux secondes de la sirène grâce à Manninen. Celui qui a prolongé de deux saisons son bail avec les Aigles a fait honneur à son maillot de top scorer en servant son compère Hartikainen pour le 2-0 en power-play à la 26e.

Avec deux longueurs d'avance à domicile face à Ajoie, les Genevois se trouvaient dans une position favorable. Sauf que les joueurs de Yorick Treille n'occupent pas la 13e place actuellement parce qu'ils savent gérer un avantage au score. Et en 40 secondes, entre la 39e et la 40e, c'est TJ Brennan qui s'est signalé par deux fois. Souvent surnuméraire, le défenseur américain n'avait plus touché la cible depuis le 18 octobre.

Les Aigles ont bu le calice jusqu'à la lie à la 57e lorsque Honka et Nättinen ont fait passer le score de 2-2 à 2-4 pour un rare succès jurassien hors de ses terres.

Fribourg se rapproche du top 6

Si Genève broie du noir, c'est tout le contraire à Fribourg. En dominant Zoug 3-2, les Dragons peuvent toujours croire à une place dans le top 6. Surtout que grâce à un triplé de Zadina, Davos a battu Kloten 4-1. Et voilà donc Gottéron à deux points des Aviateurs avec un match en moins.

Fribourg a plus tenté que son adversaire et Fribourg a été récompensé. Au cours du tiers médian, les hommes de Lars Leuenberger ont pu inscrire deux buts par Wallmark et Sörensen pour faire passer le score à 3-1. Le but de Muggli en troisième période n'aura pas suffi à faire dérailler le train fribourgeois.

Dans la lutte pour conserver sa place en play-in, Bienne a réalisé une mauvaise opération. On peut même avancer sans risque que les Seelandais sont entrés dans la partie à l'envers. Et lorsqu'il s'agit d'un derby cantonal, dans la capitale, cela ne pardonne pas. A la 8e minute, le score était déjà de 3-0 en faveur des Ours. Ejdsell et Czarnik se sont rendu la politesse à la 3e pour deux goals coup sur coup, et à la 8e c'est Marchon qui a assommé Säteri et ses coéquipiers.

La réponse seelandaise n'a eu lieu que durant le tiers médian grâce à Lias Andersson. L'attaquant suédois poursuit sa bonne série avec un quatrième but en autant de matches. Mais c'est Berne qui a eu le dernier avec Czarnik auteur de son 17e but de la saison dans la cage vide. L'Américain, que la rumeur envoie à Lausanne dès la saison prochaine, est en tête du classement des compteurs avec 49 points.

Le LHC s'impose

Lausanne, justement. Le leader du championnat a repris un peu de champ par rapport à Zurich, battu 4-2 à Rapperswil. Il faut dire que les Lions alémaniques ont une fois de plus dû composer sans Malgin, Hrubec, Lammikko, Fröden ni Balcers, toujours malades.

Opposés à un Langnau qui se bat toujours pour rester entre les places 7 à 10, les Vaudois ont frappé les premiers par Fuchs en jeu de puissance (31e). Les Emmentalois ont répliqué par Pesonen (39e), puis le LHC a inscrit le 2-1 par Heldner (42e) avant qu'Allenspach n'égalise à la 50e.

La décision est finalement intervenue en prolongation avec le 3-2 signé Riat qui permet aux Lions de marquer deux points et de passer à 84, soit neuf points de mieux que Zurich.

Dernier match au programme, le derby tessinois s'est soldé par une victoire d'Ambri 2-1 tab sur Lugano. Avec 57 points, les Léventins sont 11es avec deux unités d'avance sur Lugano et le même nombre de points que Bienne, 10e.

/ATS