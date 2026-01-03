Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Genève tourne bien. Les Aigles ont enchaîné un troisième succès en National League en allant s'imposer 3-0 à Berne, pendant que le LHC a été battu 3-2 à Zurich et Fribourg sur le même score à Lugano.

Loin d'être dominateurs, les Aigles ont su se montrer habiles. Au premier tiers, ils ont dû faire face à plusieurs phases en infériorité numérique et ont su gérer. Lors de la période médiane, ils ont frappé à deux reprises et alors que Berne se montrait plus pressant. Vesey (23e) et Praplan (34e) ont su être efficaces.

Derrière un Stéphane Charlin impeccable et auteur de son troisième blanchissage de la saison, les Genevois ont fait bloc. Ils ont mis leurs corps en opposition pour empêcher les Bernois de revenir. Et c'est finalement dans la cage vide que Manninen a mis fin au suspense. Les Aigles restent au cinquième rang, mais ces points accumulés offrent un petit matelas sur le 7e.

Malgin tonique, Lausanne s'incline

Lausanne se dirigeait vers la prolongation face à Zurich avec au minimum un point, puis Denis Malgin est sorti de sa boîte. Le génial attaquant aux racines russes a inscrit le 3-2 final et décisif à la 59e. Lausanne aurait mérité mieux, mais Lausanne a encore subi la loi des Lions alémaniques.

Les Vaudois avaient pourtant ouvert le score à la 3e par un ancien de la maison zurichoise, Yannick Zehnder. L'ailier a profité d'une très astucieuse passe de Benjamin Bougro. Seulement le 'Z' n'a pas tergiversé et égalisé par Grant (4e).

Rebelote à la 34e lorsque Rochette a trouvé une superbe ligne de passe pour Czarnik. Ce 2-1 n'a duré que 38 secondes. Le temps pour Willy Riedi de remettre les deux équipes à niveau. Et puis en fin de match, Malgin s'est rappelé qu'il n'était pas top scorer pour rien. Lausanne conserve sa deuxième place, alors que Zurich profite du faux-pas de Zoug, battu 2-1 ap chez lui par Kloten, pour se hisser dans le top 6.

Fribourg perd deux joueurs

A Lugano, Fribourg a été battu 3-2 par une équipe réaliste. Les joueurs de Roger Rönnberg ont davantage tiré au but que ceux de Tomas Mitell, mais ces derniers ont été plus précis.

Les Tessinois ont mené 2-0 grâce à Fazzini et Sanford, mais Gottéron a pu recoller au score via Kapla (14e) et Marchon (36e). A la 40e, un tir de Fazzini dévié a fini dans le but de Berra avec Thürkauf devant le gardien zurichois. Ce troisième but sera finalement le but gagnant, puisque Fribourg n'est pas parvenu à égaliser. Les Dragons ont aussi vu deux de leurs attaquants étrangers, Sörensen et Borgström, rejoindre les vestiaires prématurément en raison de blessures.

Bienne et Ajoie battus

Tombeur de Lugano la veille, Bienne n'a pas pu capitaliser sur cette bonne performance à domicile. En voyage à Langnau, les Seelandais se sont inclinés 4-0.

Saku Mäenalanen s'est montré particulièrement en verve avec un doublé et un assist. Et 2026 réussit bien aux Emmentalois qui commencent la nouvelle année par deux blanchissages pour Boltshauser vendredi et Meyer samedi.

Ajoie a lui ramené un point de Rapperswil. Les Jurassiens, sans Turkulainen, blessé, ont fait le dos rond pour arracher la prolongation. Strömwall a pu offrir un deuxième point à ses couleurs en inscrivant le 2-1.

Fatigué par sa victoire à la Coupe Spengler, le leader Davos n'avait pas été lui-même vendredi contre Kloten, battu 4-1. Cette fois, les Grisons ont retrouvé leur touche en disposant d'Ambri 7-3. Tambellini y est allé d'un doublé, mais six Davosiens différents ont marqué.

/ATS