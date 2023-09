Genève et un titre difficile à défendre

Le championnat de National League reprend mercredi avec un derby entre Fribourg et Lausanne. Deux clubs qui rêvent d'imiter Genève-Servette, le champion qui va devoir défendre sa couronne.

Au printemps, Genève a mis fin à une disette de quarante ans sans titre romand. Et autant dire que les Alémaniques n'entendent pas que cela se reproduise. Les plus sûrs contradicteurs des Genevois sont certainement à aller chercher une fois encore du côté des villes commençant par Z, à savoir Zurich et Zoug.

Derrière Genève, Zurich et Zoug, difficile de faire des pronostics. Fribourg, Lausanne, Bienne, Davos, Lugano, Rapperswil et Berne se tiennent de près. A Fribourg comme à Lausanne, on doit faire mieux que la saison passée. Gottéron avait connu l'élimination en pré-play-off face à Lugano, alors que le LHC avait cravaché pour s'inviter en pré-play-off, mais avait échoué lors de la dernière journée.

Du côté de Porrentruy, on se réjouit de voir l'impact de Christian Wohlwend. Successeur d'Arno del Curto à Davos, l'ancien assistant de Patrick Fischer en équipe de Suisse a accepté une mission difficile. Car les Jurassiens ont tenté de faire au mieux avec des moyens limités. Mais l'arrivée d'un Daniel Audette en attaque et une bonne structure défensive pourraient offrir quelques satisfactions aux Ajoulots, même si la 12e place ne sera pas simple à atteindre.

/ATS