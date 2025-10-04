Genève sombre à Bienne

Genève-Servette a coulé à Bienne pour une journée dominicale à trois matches en National League ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Genève-Servette a coulé à Bienne pour une journée dominicale à trois matches en National League. Les Aigles ont été battus 8-0 par les Seelandais.

Le 11-0 pris contre Lausanne n'était finalement pas un écueil sur le chemin des Grenat. A Bienne, Genève a de nouveau présenté le pire visage possible.

Lors de la déroute à Lausanne, les Genevois n'avaient montré aucun sentiment de révolte. Cette fois, malheureusement, c'est Noah Rod qui a décidé de 'provoquer' quelque chose en administrant une charge à la tête de Linus Hultström. Après avoir visionné les images, les arbitres ont renvoyé le capitaine grenat sous la douche.

A ce moment-là, il y avait déjà 6-0 pour les Bernois avec notamment un triplé de Lias Andersson. Un autre attaquant a eu la chance d'en planter trois durant cette rencontre: Toni Rajala.

La question qui se pose maintenant c'est de savoir si Yorick Treille va survivre à ce second naufrage. Car au-delà du résultat, c'est le jeu et l'attitude genevoise qui interpelle.

Et à Genève, Ville Peltonen officie déjà comme assistant, ce qui pourrait faciliter la transition si les dirigeants genevois décidaient de limoger l'entraîneur français.

Merci Omark

Une autre équipe pour qui la vie n'est pas rose et qui déçoit en ce début de saison, c'est Lugano. Menés 4-2 par Kloten à la Resega à la 57e, les Bianconeri ont arraché la prolongation grâce à un doublé de Linus Omark qui a signé ses premiers buts depuis son retour dans le championnat de Suisse. Les Tessinois s'en sont finalement sortis aux tirs au but pour un succès 5-4.

Dans le dernier match, Davos a pioché pour signer un 11e succès en douze rencontres. Les Grisons, confortables leaders de National League, ont pris le meilleur sur Ambri 6-4. Menés 3-2 puis 4-3, les joueurs de Josh Holden ont fait la différence en moins de deux minutes entre la 48e et la 50e par Stransky et Knak.

/ATS
 

