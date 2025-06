Geoff Ward a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'en 2028

Le Canadien Geoff Ward (63 ans) se plaît à Lausanne. Il a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'au terme de la saison 2027/28, a indiqué le club, vice-champion de Suisse 2024 et 2025.

Ward est arrivé à Malley en novembre 2022. Il ne lui a pas fallu longtemps pour convaincre. Le technicien, ancien assistant des Boston Bruins en NHL durant sept saisons, a su transmettre son expérience à l'ensemble du groupe, ainsi que sa philosophie de jeu et sa rigueur tactique.

'Depuis mon arrivée, la communauté du LHC m'a toujours permis de me sentir vaudois. La ville de Lausanne est devenue ma maison et je ne remercierai jamais assez les habitants de cette région pour leur accueil et leur intégration', a déclaré Geoff Ward dans le communiqué publié par le club.

Le directeur sportif John Fust s'est félicité de cette prolongation de contrat. 'Pouvoir continuer avec Geoff Ward en tant qu'entraîneur principal du LHC est une grande chance pour nous', a-t-il notamment dit.

/ATS