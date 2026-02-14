Glauser de retour à l'entraînement

Andrea Glauser devrait être disponible pour le 8e de finale de la Suisse contre l'Italie, mardi ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Andrea Glauser devrait être disponible pour le 8e de finale de la Suisse contre l'Italie, mardi aux JO 2026 (12h10). Le défenseur de Gottéron a participé à l'entraînement commun lundi à midi.

Glauser avait manqué le dernier match du tour préliminaire contre la République tchèque. Vendredi contre le Canada, il avait dû quitter la glace après avoir subi une blessure à la tête suite à une charge.

Le retour de Denis Malgin reste en revanche incertain. L'attaquant n'a pas participé à l'entraînement lundi, et il continue à faire soigner son épaule blessée lors du match contre le Canada.

/ATS
 

