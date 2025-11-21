Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

Fribourg-Gottéron doit composer sans Lucas Wallmark jusqu'à la mi-décembre, a-t-on appris sur ...
Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Fribourg-Gottéron doit composer sans Lucas Wallmark jusqu'à la mi-décembre, a-t-on appris sur le site de La Liberté.

Le centre suédois de 30 ans s'est blessé au haut du corps jeudi à Lugano, où son équipe s'est imposée 4-0.

Wallmark devrait revenir au jeu après la prochaine pause internationale qui sera marquée par les Swiss Ice Hockey Games à Zurich (11-14 décembre), a expliqué le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern vendredi avant le match face à Lausanne. Le Suédois a réussi 14 points - dont 6 buts - en 17 matches joués en National League cette saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala

NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 21.11.2025 - 08:31

National League: Fribourg s'impose à Lugano

National League: Fribourg s'impose à Lugano

Hockey    Actualisé le 20.11.2025 - 22:55

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 22:37

Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 15:17

Articles les plus lus

Moser et le Lighting matent les « Swiss Devils »

Moser et le Lighting matent les « Swiss Devils »

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 07:57

Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 15:17

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 22:37

National League: Fribourg s'impose à Lugano

National League: Fribourg s'impose à Lugano

Hockey    Actualisé le 20.11.2025 - 22:55

Markus Granlund fidèle à Genève

Markus Granlund fidèle à Genève

Hockey    Actualisé le 18.11.2025 - 14:17

Moser et le Lighting matent les « Swiss Devils »

Moser et le Lighting matent les « Swiss Devils »

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 07:57

Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 15:17

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 22:37

National League: Lausanne s'impose dans l'antre des Zurich Lions

National League: Lausanne s'impose dans l'antre des Zurich Lions

Hockey    Actualisé le 16.11.2025 - 18:27

Un assist mais une défaite pour Fiala

Un assist mais une défaite pour Fiala

Hockey    Actualisé le 18.11.2025 - 08:17

Markus Granlund fidèle à Genève

Markus Granlund fidèle à Genève

Hockey    Actualisé le 18.11.2025 - 14:17

Moser et le Lighting matent les « Swiss Devils »

Moser et le Lighting matent les « Swiss Devils »

Hockey    Actualisé le 19.11.2025 - 07:57