Grande stabilité dans l'affluence de National League.

La saison régulière de National League qui vient de s'achever jouit d'une popularité stable ...
Grande stabilité dans l'affluence de National League.

Grande stabilité dans l'affluence de National League.

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La saison régulière de National League qui vient de s'achever jouit d'une popularité stable à haut niveau. Une nouvelle fois, plus de 2,68 millions de personnes ont suivi les 364 matches sur place.

En moyenne, 7367 spectateurs se sont déplacés chaque rencontre. Cela correspond à une augmentation minime de deux personnes par rapport à la saison précédente.

Une fois de plus, c'est Berne qui a enregistré la plus forte affluence moyenne. En moyenne, 15'505 personnes ont suivi les 26 matches à domicile du club de la capitale. Les Ours, qui peuvent encore décrocher une place en quarts de finale des play-offs via les play-in, ont toutefois enregistré la deuxième plus forte baisse des 14 clubs, avec 316 spectateurs de moins par rapport à l'exercice précédent. Seul Kloten a fait pire à cet égard, avec une baisse de 372 spectateurs. Ajoie a également connu une baisse d'affluence moyenne (-194) tout comme Genève-Servette (-39)

Fribourg et Lausanne font le plein

La moitié des équipes engagées ont pu se réjouir d'une augmentation du nombre de spectateurs. Parmi eux, on trouve Zurich (+23), Lausanne (+287) et Fribourg-Gottéron (+150), qui présentent respectivement la 2e, 3e et 4e meilleure affluence de la ligue. Lugano a enregistré la plus forte augmentation avec 393 fans supplémentaires par match. Davos, vainqueur des qualifications, a également enregistré une augmentation significative avec 223 spectateurs supplémentaires par rencontre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un derby lémanique en quarts de finale des play-off

Un derby lémanique en quarts de finale des play-off

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 22:22

Buffalo bat Tampa Bay dans un match complètement fou

Buffalo bat Tampa Bay dans un match complètement fou

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 07:52

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 04:03

Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 07:03

Articles les plus lus

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 07:03

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 04:03

Buffalo bat Tampa Bay dans un match complètement fou

Buffalo bat Tampa Bay dans un match complètement fou

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 07:52

Fin de série pour les Dallas Stars

Fin de série pour les Dallas Stars

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 06:53

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 07:03

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 04:03

Genève officiellement en play-off de National League

Genève officiellement en play-off de National League

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:37

Fin de série pour les Dallas Stars

Fin de série pour les Dallas Stars

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 06:53

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25