Groupe A: la Finlande domine logiquement la Norvège

Dans le groupe A, celui auquel appartient la Suisse, la Finlande n'a pas été menacée par la Norvège lundi à Prague. Elle l'a emporté 4-1 grâce à des doublés de Kapanen (7e/31e) et Hyry (18e/21e).

Dans le groupe B à Ostrava, la Slovaquie a dominé les Etats-Unis 5-4 ap au terme d'une partie à rebondissements. Les Slovaques ont mené 4-1 à la 29e, mais les US Boys ont réagi dans l'ultime période et arraché la prolongation grâce à Pinto (45e), Tkachuk (54e) et Hughes (57e). Mais c'est finalement la Slovaquie qui a eu le dernier mot sur une réussite de Kelemen après 3'56 de temps supplémentaire.

/ATS