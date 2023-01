Henrik Tömmernes quittera Genève-Servette

Genève-Servette va perdre le patron de sa défense. Le Suédois Henrik Tömmernes a décidé de regagner son pays après six années passées aux Vernets. Il sera difficile à remplacer.

Le club genevois a annoncé la nouvelle par un communiqué.

Le Suédois (32 ans) était arrivé à Genève au cours de la saison 2017-2018, repéré par Chris McSorley, en provenance du club suédois de Frölunda Göteborg. Il a été élu trois fois meilleur défenseur du Championnat de National League et MVP de la saison 2021-2022. Il n'a jamais reçu sa chance en NHL.

Actuellement, il a disputé un total de 271 matches sous les couleurs genevoises, pour 219 points (62 buts et 157 assists). Des statistiques qui font de lui le 5e meilleur marqueur et le 3e meilleur passeur de l’histoire du club.

'Cette décision a été très difficile à prendre, la plus dure de ma carrière. J'ai décidé de rentrer en Suède la saison prochaine. Genève est devenue une seconde maison pour nous et c'est là que nos deux filles ont grandi. Ma fille aînée commence l'école l'automne prochain et le moment est venu pour notre famille de rentrer au pays', souligne le défenseur scandinave dans un communiqué du club.

Frölunda Göteborg a annoncé sur Twitter que Tömmernes s'est engagé pour les quatre prochaines saisons dans son ancien club.

/ATS