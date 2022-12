Improbable défaite de New Jersey

Coup d'arrêt pour le New Jersey de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ! Sur leur glace, les Devils ont concédé une défaite bien improbable devant Nahsville.

Les Predators de Roman Josi et de Nino Niederreiter se sont, en effet, imposés 4-3 grâce à une réussite de Ryan Johansen après 33'' de jeu dans la prolongation. New Jersey avait concédé l'égalisation à 10'' de la sirène alors qu'il venait de rater une occasion en or de plier le match avec un power play à 5 contre 4.

Nico Hischier a comptabilisé un assist pour son 26e point de la saison dans ce match qui a vu son équipe s'incliner seulement pour la deuxième fois en... dix-huit rencontres. Dans le camp adverse, Roman Josi a également délivré une passe décisive pour un 18e point.

Kevin Fiala s'est, toutefois, montré le joueur suisse le plus productif de la soirée. Le Saint-Gallois a inscrit un 8e but et a délivré un 20e assist lors du succès 5-3 à domicile de Los Angeles face à l'Arizona de Janis Moser. Kevin Fiala a scellé le score dans la cage vide. Deux jours plus tôt, il avait livré un match à 4 points - 4 assists - face à Seattle.

