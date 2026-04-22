Janis Moser homme du match avec le Lightning, qui égalise

Janis Moser a été l'homme du match mardi soir à Montréal.

L'ancien junior biennois a marqué le but décisif en prolongation qui a permis au Lightning de Tampa Bay de s'imposer 3-2 contre les Canadiens et de revenir à 1-1 dans cette série du 1er tour des play-off de NHL.

L'Acte I en Floride s'était déjà déroulé sur le fil du rasoir, avec un succès montréalais 4-3 en 'overtime'. Janis Moser a remis les pendules à l'heure mardi en inscrivant le premier but de sa carrière en play-off. Le défenseur de 25 ans a été désigné meilleur joueur du match. Une belle distinction pour celui qui présente l'un des meilleurs bilans +/- de la ligue.

Les Golden Knights de Vegas se sont inclinés 3-2 contre l'Utah Mammoth, qui égalise à 1-1 dans la série. Vegas a évolué sans son gardien bernois Akira Schmid, qui n'avait déjà pas été retenu pour le premier match.

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala (convalescent et toujours absent) ont perdu 2-1 après prolongation contre Colorado, qui mène 2-0 dans la série.

/ATS