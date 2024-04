John Fust: « Zurich a mérité son titre, mais on a tout donné »

Lausanne n'a pas démérité lors du septième match de la finale des play-off de National League. Mais Zurich était plus fort, comme l'a reconnu le directeur sportif vaudois John Fust.

'Tout d'abord, félicitations à Zurich. C'était mérité. On a tout donné sur ce dernier match. On ne l'avait pas dans les jambes, on l'a vu. On a joué jusqu'à la fin.' Forcément déçu, le directeur sportif a tenu à exprimer sa fierté envers son équipe: 'Je suis fier de l'équipe, fier du staff. Je ne crois pas qu'une autre équipe aurait pu pousser Zurich comme ça au septième match. On les a fait souffrir.'

Au regard de la partie pourtant, Lausanne n'a pas vraiment poussé Zurich dans ses derniers retranchements. 'Bien sûr que ça aurait été bien de jouer de manière plus offensive, mais ils sont venus avec beaucoup de pression, reconnaît John Fust. Au premier tiers, on a vu l'écart des tirs. On a dû défendre et ça nous a coûté de l'énergie, mais on fera l'analyse de ce match une autre fois. Là je suis fier de Lausanne, fier des fans, de la ville, tout le monde s'est uni. Tout un canton était derrière nous.'

Respect de la Suisse

Concernant le bilan de la saison et des séries, le Canado-Suisse est logiquement positif: 'On voulait passer les quarts, on l'a fait. On voulait passer les demies, on l'a fait. Et là, septième match et il manque si peu. Mais ça sera notre motivation pour la saison prochaine. On a beaucoup appris sur nous. Je crois qu'on a gagné le respect de la Suisse entière et on sait maintenant quel pas il nous reste à faire.'

Au micro de Léman bleu, Jason Fuchs a lui aussi été lucide: 'S’il n’y a pas la victoire au bout, c’est qu’il nous manquait un petit quelque chose. On a eu quelques bonnes occasions. Le 1-0, juste avant la fin d’un tiers, nous a fait mal. On n’a pas trouvé la solution offensivement ce soir. Ça fait chier d’avoir été si proches, à un match et à une victoire du titre, ça fait mal. Dans les prochains jours, on se rendra compte de ce qu’on a accompli avec ce groupe incroyable, de tout notre parcours. Je vous le dis, on sera là dans les prochaines années, et on va le gagner ce titre.'

/ATS