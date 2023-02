Jonas Siegenthaler, Akira Schmid et Nico Hischier dans l'histoire

Une page d'histoire du hockey suisse s'est écrite samedi soir à Newark ! Pour la première fois, trois joueurs suisses ont obtenu les trois étoiles dans une même rencontre de NHL.

Jonas Siegenthaler, avec son but et ses deux assists, Akira Schmid, avec ses 23 arrêts pour le premier blanchissage de sa carrière, et le capitaine Nico Hischier avec son but et son assist, ont été les grands artisans du succès 7-0 de New Jersey face à Philadelphia. Auteur du 3-0, Dawson Mercer symbolise, lui aussi, la réussite actuelle des Devils avec un sixième match de rang qui le voit inscrire au moins un goal.

Le trio suisse a choisi le soir où les Devils célébraient les vainqueurs de la Coupe Stanley 2003 pour briller de mille feux. Jonas Siegenthaler a signé son deuxième match à trois points en NHL. Quant à Akira Schmid qui a été rappelé pour pallier l'absence du no 2 Mackenzie Blackwood, il a cueilli sa première victoire depuis le 3 décembre dernier. Enfin Nico Hischier témoigne toujours de la même efficience pour comptabiliser désormais 55 points avec ses 25 buts et ses 30 assists.

Denis Malgin a, lui aussi, trouvé les chemins des filets avec Colorado. A Denver, le Soleurois a scellé le score lors du succès 4-1 de l'Avalanche face à Calgary. Il a inscrit son troisième but avec le Champion en titre qui a fêté samedi une cinquième victoire de rang.

Enfin à San Jose, Philipp Kurashev a donné la victoire 4-3 au shootout à Chicago. Déjà auteur d'un assist jeudi soir contre Dallas, le Bernois a été l'unique buteur de la séance des penalties pour un cinquième succès de rang des Blackhawks.

/ATS