Josi, Hischier, Meier et Niederreiter joueront le Mondial

Quatre nouveaux renforts de NHL ont confirmé lundi matin leur participation au Mondial avec la Suisse.

Roman Josi et Nino Niederreiter, puis Nico Hischier et Timo Meier l’ont annoncée dans deux vidéos distinctes publiées coup sur coup par Swiss Ice Hockey sur ses réseaux sociaux.

Le défenseur de Nashville, qui sera très probablement désigné capitaine de l’équipe entraînée par Jan Cadieux, l’ailier de Winnipeg et les deux attaquants de New Jersey portent à cinq le nombre de joueurs suisses de NHL à avoir jusqu'ici officialisé leur participation au Mondial qui débutera le 15 mai à Zurich et Fribourg.

Les quatre hommes, déjà présents lors des JO 2026 de Milan-Cortina, rejoignent le centre de St. Louis Pius Suter. D'autres pourraient suivre: on attend encore les décisions de Jonas Siegenthaler, Janis Moser, Philipp Kurashev voire Kevin Fiala, lequel a repris l'entraînement après sa grave blessure à une jambe subie aux Jeux.

/ATS