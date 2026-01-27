Jussi Tapola nouveau coach d'Ambri-Piotta

Le HC Ambri-Piotta change une nouvelle fois d'entraîneur. Le Finlandais Jussi Tapola succède ...
Le HC Ambri-Piotta change une nouvelle fois d'entraîneur. Le Finlandais Jussi Tapola succède au Canadien Eric Landry, a annoncé le club léventin mardi soir vers 23h30.

Jussi Tapola débarque avec un contrat valable jusqu'à la fin de la saison. Eric Landry avait été nommé à ce poste début octobre à la suite du départ de Luca Cereda et du directeur sportif Paolo Duca, lesquels avaient démissionné après que le président Filippo Lombardi avait rencontré Christian Dubé en secret pour régler leur succession.

Agé de 51 ans, Jussi Tapola était sans club depuis qu'il avait été viré par le CP Berne le 1er octobre. Le technicien finlandais avait été remercié au lendemain d'une lourde défaite face à Fribourg-Gottéron. Clin d'oeil du destin, c'est aussi après un revers face aux Dragons que Landry a été prié de s'en aller.

Tapola, qui débarque avec son assistant Pasi Puistola, avait remporté la Champions League 2022/23 à la tête du Tappara Tampere avait de rejoindre Berne au début de l'exercice 2023/24. Il a pour mission de sauver la saison d'Ambri-Piotta, qui pointe au 13e rang du classement de National League à 1 point du 12e Kloten.

