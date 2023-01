Kevin Fiala: deux buts et deux assists après le triplé

Kevin Fiala enchaîne les performances XXL ! Deux jours après son triplé à Las Vegas, le Saint-Gallois a signé un match à 4 points lors du succès 6-3 à domicile de Los Angeles face à Edmonton.

Le futur All-Star a inscrit les deux premiers buts des Kings pour ses 14e et 15e réussites de la saison. Il a ensuite délivré deux passes décisives, ses 30e et 31e, sur le 3-1 et le 4-1. A noter que ces quatre buts ont été inscrits sur des séquences de jeu de puissance. Kevin Fiala a, bien sûr, obtenu la première étoile après cette victoire qui permet à Los Angeles de revenir à deux longueurs de Vegas, le leader de la Pacific Division.

Pour sa part, Nashville s'est imposé 3-0 à Ottawa pour cueillir un quatrième succès de rang. Roman Josi et Nino Niederreiter ont placé les Predators sur la bonne voie. Le Bernois a, en effet, ouvert le score pour sa... 150e réussite en saison régulière à la 15e minute sur un service du Grison. Trente secondes seulement après le but de Josi, Jeremy Lauzon signait le 2-0.

Auteur de 38 arrêts pour le 18e blanchissage de sa carrière, Juuse Saros a, une fois encore, réussi des miracles dans la cage de Nashville. Lors des deux dernières rencontres, le portier aura détourné... 102 des 105 tirs qui lui ont été adressés.

/ATS