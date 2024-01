Kevin Fiala sonne la charge

Après six matches sans marquer, Kevin Fiala a enfin rebondi. Le Saint-Gallois a ouvert le score lors du succès 2-1 de Los Angeles à domicile face aux Rangers.

Auteur de sa 11e réussite de la saison pour son 39e point, Kevin Fiala a été l’un des deux grands artisans avec Quinton Byfield, l’auteur du 2-1, d’un succès précieux pour les Kings. Il peut leur permettre de sortir d’une série bien critique avec neuf défaites lors de leurs dix derniers matches avant cette réception de New York.

40 points et un but historique pour Josi

Malgré leurs récents résultats, les Kings demeurent du bon côté de la barre. Ils sont classés juste devant Nashville qui s’est incliné 3-2 à Tempe face au Arizona de Janis Moser. Avec un but et un assist qui lui permettent d’atteindre le seuil des 40 points, Roman Josi a tout fait pour éviter cette défaite. Il a inscrit le premier but des Predators pour devenir, avec 166 réussites, le défenseur le plus prolifique de l’histoire de la franchise. Il devance désormais son ancien coéquipier Shea Weber.

Nino Niederreiter a, pour sa part, comptabilisé son 25e point lors du succès 2-1 en prolongation de Winnipeg à Ottawa. Nikolaj Ehlers a donné la victoire aux Jets à 45’’8 de la sirène. Nino Niederreiter avait, pour sa part, délivré un assist sur l’ouverture du score de Mason Appleton. Avec ce 30e succès, Winnipeg consolide bien sûr sa première place de la Central Division. Les Jets sont deuxièmes de la Conférence Ouest, à deux points du Vancouver de Pius Suter qui s’est imposé 6-4 devant Toronto.

Enfin à Newark, New Jersey, malgré un assist pour Nico Hischier et pour Timo Meier, s’est incliné 6-2 devant Dallas. Cette défaite souligne la difficulté des Devils à enchaîner deux rencontres en l’espace de deux jours. Cette saison, ils ont, en effet, perdu neuf des dix matches qu’ils ont dû livrer ainsi.

/ATS