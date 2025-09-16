Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten risque d'être privé de son gardien Ludovic Waeber jusqu'à la fin 2025. Le Fribourgeois s'est blessé à une épaule samedi à Genève. La durée de son absence est estimée entre deux et trois mois.

Directeur sportif des Aviateurs, Ricardo Schödler a exprimé sa tristesse. 'C'est évidemment amer, Ludo avait très bien entamé la saison. Avec la forme qu'il tenait, il était l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Son indisponibilité va peser lourd', a-t-il dit.

Ludovic Waeber quittera Kloten au terme de la saison. Il s'est déjà engagé pour quatre saisons avec Fribourg-Gottéron.

/ATS