Kurashev et Suter s'illustrent

Philipp Kurashev et Pius Suter se sont illustrés en NHL avec chacun un but et un assist. Les ...
Kurashev et Suter s'illustrent

Kurashev et Suter s'illustrent

Photo: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásquez

Philipp Kurashev et Pius Suter se sont illustrés en NHL avec chacun un but et un assist. Les Sharks ont battu les Devils 5-2, alors que les Blues ont été dominés 4-3 tab par Vancouver.

En allant en Californie, Kurashev est-il en train de relancer sa carrière? Pas qu'à 26 ans l'attaquant aux racines russes soit vieux, mais après un très bel exercice 23/24 auréolé de 54 points en 75 matches, il n'avait inscrit que 14 points en 51 rencontres la saison passée. Là après neuf parties, il compte déjà six points (3 buts et 3 assists).

Passeur sur le 1-0 d'Eklund qui a pris de vitesse Siegenthaler, puis buteur sur le 2-0, Kurashev a obtenu la deuxième étoile de la rencontre. Soirée compliquée pour les trois Suisses qui finissent sans point et avec des bilans négatifs.

Si St-louis a connu sa sixième défaite de rang, Pius Suter s'est mis en évidence. Le Zurichois avait à coeur de bien jouer face à son ancienne équipe des Canucks. Passeur sur le 1-0, c'est lui qui a égalisé en power-play à 3-3 en sautant sur un rebond dans le troisième tiers. Après 11 rencontres, Suter comptabilise 7 points (4 buts). Il est dans les clous pour faire mieux que ses 46 points de l'an dernier.

Kevin Fiala a lui aussi perdu aux tirs au but (4-3) avec les Los Angeles Kings face aux Detroit Red Wings. Le St-Gallois a été crédité d'un assist. L'ailier de LA pensait avoir donné le point supplémentaire en prolongation, mais son but a été annulé pour une obstruction sur le gardien. Il a ensuite manqué son penalty.

Niederreiter et les Jets vont toujours bien avec un succès 6-3 sur Chicago. Il s'agit de la huitième victoire en 11 matches pour les Canadiens. Le Grison a obtenu une mention d'aide et en est actuellement à 8 points (3 buts).

Dans le duel entre les défenseurs helvétiques Moser et Bichsel, ce sont les Floridiens de JJ Moser qui se sont imposés 2-1 ap face à Dallas. Les deux arrières n'ont pas inscrit de point.

/ATS
 

Actualités suivantes

Genève muet face à Zoug

Genève muet face à Zoug

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 22:05

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 22:07

Articles les plus lus

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 14:07

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 22:07

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 08:13

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 14:07

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 22:07

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 28.10.2025 - 13:38

National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos

National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos

Hockey    Actualisé le 28.10.2025 - 22:15

NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 08:13

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 14:07