Kurashev fait plier les Golden Knights

Jackpot pour Philipp Kurashev!

L'attaquant bernois a inscrit le but de la victoire en prolongation vendredi à Las Vegas, permettant à Chicago d'infliger aux Golden Knights leur première défaite de la saison en NHL (4-3).

Privé des six premiers matches de son équipe en raison d'une blessure à un poignet, Philipp Kurashev a marqué son premier but dès sa deuxième apparition de la saison. Et au meilleur des moments: après 2'50'' en 'overtime', en supériorité numérique.

Le Bernois a récupéré un puck mal dégagé par la défense des Golden Knights avant de tromper un Adin Hill masqué sur un tir du poignet. Il a ainsi permis à Chicago de cueillir sa troisième victoire en huit matches et de priver Vegas, seule équipe encore invaincue, d'une huitième victoire en huit sorties.

La soirée fut plus difficile pour le défenseur seelandais des Coyotes Janis Moser, pourtant auteur de ses deux premiers points de la saison (1 but, 1 assist). Arizona s'est en effet incliné 5-4 face aux L.A. Kings de Kevin Fiala (1 assist vendredi) après avoir mené 4-1 après 8'55'' de jeu seulement!

Hischier dans les cordes

Nico Hischier a quant à lui souffert, même si les Devils ont battu Buffalo 5-4 avec un assist de Timo Meier. Victime d'une vilaine charge à la tête qui a valu une pénalité de match à son auteur après 16'00'', le capitaine de New Jersey a pu jouer au deuxième tiers mais n'est pas revenu sur la glace au troisième. 'Par précaution' selon son coach Lindy Ruff.

