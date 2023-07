Kurashev obtient 4,5 millions sur deux ans avec Chicago

Philipp Kurashev a obtenu un nouveau contrat de deux ans avec Chicago, qui l'avait drafté au 4e tour (120e position) en 2018.

L'attaquant bernois de 23 ans touchera un salaire de 2,25 millions de dollars par saison.

Auteur de 25 points (9 buts, 16 assists) en 70 matches lors de la dernière saison régulière, Philipp Kurashev n'avait pas trouvé d'accord avec les Blackhawks pour un nouveau contrat. Il espérait 2,65 millions par an après en avoir touché 750'000 durant l'exercice 2022/23, alors que la franchise de l'Illinois proposait 1,4 million.

Le cas du Bernois, qui évoluera au côté du très attendu no 1 de la draft 2023 Connor Bedard à Chicago, est le premier à avoir été tranché par un juge dans le cadre de l'arbitrage salarial. Le deuxième a vu le gardien de Toronto Ilya Samsonov décrocher un contrat d'un an qui lui rapportera 3,55 millions. Le Russe réclamait 4,9 millions, et les Maple Leafs lui avaient offert 2,4 millions.

