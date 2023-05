L'Allemagne en finale

L'Allemagne est en finale du Championnat du monde à Tampere. Frederik Tiffels a donné la victoire aux siens à la 68e (4-3 ap).

Quelle incroyable équipe d'Allemagne! Après avoir sorti la Suisse en quarts de finale, les joueurs d'Harold Kreis ont réussi à dominer les Etats-Unis, invaincus jusqu'ici. Mais il a fallu attendre la prolongation à 3 contre 3 pour avoir un vainqueur. Parti sur la gauche, l'attaquant de Munich a trouvé la lucarne de Casey DeSmith.

Le spectacle fut très intéressant lors de la période initiale. Les Américains ont très rapidement mené 2-0 grâce à Tuch (2e) et Grimaldi (4e) sur un magnifique tir dans la lucarne, mais les joueurs d'Harold Kreis ont su répondre avec caractère via Tiffels (13e) et Szuber (17e).

Au cours de la période médiane, les Américains ont d'abord cru avoir repris les devants grâce à Grimaldi, mais le puck n'a pas franchi la ligne. La rondelle a en revanche dépassé celle-ci à la 29e lorsqu'Eyssimont a battu le portier Niederberger.

Les Etasuniens ont plutôt bien géré la fin de rencontre. Jusqu'à la 59e! C'est le moment choisi par les Allemands pour égaliser par Noebels, après avoir bien attaqué le filet adverse avec un joueur de plus sur la glace.

Les Allemands retrouveront en finale le Canada qui a dominé la Lettonie dans la première demi-finale.

