L'exploit des Lettons, Finlande et Suède dehors

Les demi-finales du Championnat du monde proposeront les affiches surprises Etats-Unis - Allemagne et Canada - Lettonie samedi à Tampere. Les Lettons ont réussi l'exploit de sortir la Suède (3-1).

La Lettonie a réussi le plus grand exploit de sa jeune histoire en accédant pour la première fois aux demi-finales du Mondial. Devant leur public passionné à Riga, les joueurs d'Harris Vitolinch, ex-Coire, ont réussi à prendre la mesure d'une équipe scandinave, bien terne et en manque certain de vedettes de la NHL.

Avec les 'Suisses' Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds) et Deniss Smirnovs (Genève-Servette), les Lettons se sont imposés avec une statistique des tirs déroutante puisque les Suédois ont tiré 41 fois au but contre 15 (!) seulement pour les Baltes. Une leçon de réalisme pour les Scandinaves, qui avaient déjà quitté la compétition au même stade l'an dernier contre le Canada.

Pays organisateur, la Finlande a présenté une équipe sans beaucoup d'âme à Tampere. Sa belle première ligne Martikainen - Rantanen - Manninen n'a pas pesé lourd face à l'envie des Canadiens. Une fois de plus, la sélection à la feuille d'érable, même composée de seconds couteaux de la NHL, montre qu'elle est toujours fidèle pour aller disputer le titre mondial. Samedi, les Nord-Américains retrouveront la Lettonie qu'ils avaient étrillée 6-0 en ouverture du Mondial.

Les Etats-Unis impressionnent

Les Etats-Unis continuent à impressionner au Championnat du monde. Seule équipe invaincue du tour préliminaire, la sélection us s'est imposée sans discussion en quarts de finale 3-0 contre la Tchéquie de l'entraîneur Kari Jalonen. Défaite abrupte pour les Tchèques, qui seront les hôtes du Championnat du monde en 2024 (Prague et Ostrava).

Devant 7411 spectateurs à Tampere, les buts américains ont été marqués par Matt Coronato (13e), Nick Perbix (29e) et Cutter Gauthier (50e). Les Américains ont ainsi pris leur revanche sur la finale pour la 3e place de l'an dernier qui les avait vus s'incliner 8-4 contre cette même Tchéquie.

En demi-finale, les Américains affronteront l'Allemagne.

/ATS