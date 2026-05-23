La Lettonie bat les Etats-Unis

Tenants du titre, les Etats-Unis ont peut-être subi la défaite de trop dans le championnat du monde 2026 samedi à Zurich. La Team USA, battue 4-2 par la Lettonie, voit les quarts de finale s'éloigner.

Certes, l'effectif du coach Don Granato n'est pas aussi bien fourni que celui qui avait cueilli l'or mondial en 2025. N'empêche qu'on attendait mieux des Etasuniens, qui n'affichent que 5 points à leur compteur en cinq matches.

Samedi, Matthew Tkachuk et Cie ont manqué cruellement d'efficacité, se heurtant aussi à un Kristers Gudlevskis impeccable devant le filet letton (45 arrêts). Seule la star des Panthers a trouvé la faille, en 'powerplay' à la 35e minute pour le 1-1. Les Lettons ont, eux, cadré 22 tirs.

La Lettonie, qui avait ouvert la marque à la 9e minute, a repris l'avantage sur une réussite de Deniss Smirnovs (Kolten) à la 36e. Sandis Vilmanis a inscrit deux buts dans la cage vide en fin de partie, Mathieu Olivier ayant brièvement redonné espoir aux Etats-Unis en inscrivant le 3-2 à 51'' de la sirène finale.

Avec 6 points, les Lettons pointent au 4e rang provisoire du groupe A, celui de la Suisse. L'équipe balte doit encore affronter la Grande-Bretagne dimanche et la Hongrie mardi. Les Etats-Unis se frotteront quant à eux à la Hongrie lundi avant de se mesurer mardi à l'Autriche.

/ATS