La Suède bat la Suisse 3-2 ap

La Suisse a commencé le tournoi des Swiss Ice Hockey Games à Fribourg par une défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 3-2 ap face à la Suède.

Ce n'est qu'un match du mois de décembre, mais il dit quand même quelque chose de cette équipe de Suisse. Déjà lors de la Karjala Cup en novembre, la sélection de Patrick Fischer avait su faire preuve de caractère en allant chercher l'égalisation dans le troisième tiers.

Là, c'est Dean Kukan qui s'est mué en héros en nivelant la marque à 44 secondes de la fin du troisième tiers et alors que Ludovic Waeber avait rejoint le banc pour faire entrer un joueur de champ supplémentaire. Le tir du défenseur de Zurich ne sembla pas inarrêtable, mais il termina sa course dans les filets. La Suisse n'a pas poussé comme jamais. Elle a pourtant été récompensée.

Mais elle a fini par céder en prolongation sur un but du duo de Gottéron De la Rose-Sörensen. Les deux hommes se sont associés pour donner le point de la victoire au Tre Kronor.

Un tiers médian animé

Après un premier tiers d'observation, les débats se sont animés au cours de la période médiane. Ce sont les Suédois qui ont frappé les premiers via De la Rose à la 28e. L'attaquant de Gottéron a accepté une très belle passe de Dahlbeck, lui-même servi par Sörensen. Un but 100% 'suisse' et aux deux tiers 'fribourgeois'.

La Suisse a mis environ six minutes à réagir. Après un power-play infructueux, c'est Damien Riat qui a décidé de prendre les choses en mains. Intelligemment égoïste sur le coup, l'ailier du LHC a trouvé la faille pour égaliser.

Malheureusement, une perte de puck de Scherwey à la 38e a offert sur un plateau le 2-1 à Olofsson. L'attaquant biennois a pu profiter de cette rondelle laissée en milieu de territoire défensif suisse pour battre imparablement Ludovic Waeber, par ailleurs excellent et qui a arrêté un penalty de Kovacs. La troupe de Fischer aurait pu revenir au score à la 40e, mais Thürkauf a buté sur le gardien suédois.

Des Suisses disciplinés

On ne sait pas si c'est pour faire plaisir au public local, mais le sélectionneur a composé une ligne AOP avec Mottet, Bertschy et Scherwey. Le trio a été assez remuant tout au long de la rencontre. Mais il a tout de même manqué les véritables centres que sont Corvi et Haas, ménagés.

Par la force des choses, ce sont des hommes comme Bertschy, habitué avec Fischer, et Andrighetto, qui ont joué les pilotes de ligne. Les Helvètes se sont en revanche montrés très disciplinés en évitant soigneusement le banc des pénalités.

Les Suisses ont maintenant un jour de congé avant d'affronter la Tchéquie samedi soir (20h15). Les Tchèques ont bien commencé leur tournoi en allant s'imposer 3-2 à Helsinki face aux champions du monde finlandais.

/ATS