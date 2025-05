La Suisse a les moyens d'atteindre le dernier carré

Emmenée par Nico Hischier et Timo Meier, la Suisse a de l'ambition au Championnat du monde à Herning, où elle a les moyens d'atteindre le dernier carré. Il faudra 'juste' être rapidement compétitif.

Les vice-champions du monde 2024 n'auront ainsi pas de tours de chauffe comme lors des années précédentes avec des adversaires moins renommés en début de tournoi. Les Helvètes en découdront dès vendredi (16h20) avec les Tchèques pour une revanche de la finale de l'an dernier, affronteront le Danemark samedi dans une patinoire acquise à la cause des Scandinaves, avant de croiser le fer lundi avec les Etats-Unis. Pas évident, mais loin d'être insurmontable.

Heureusement pour lui, le sélectionneur Patrick Fischer peut s'appuyer sur les éternels Andres Ambühl et Leonardo Genoni, mais aussi sur une défense qui transpire la continuité. Sept joueurs convoqués pour le Mondial cette année faisaient partie de l'arrière-garde présente à Helsinki en 2022. Six étaient là en 2023 et le même nombre l'an dernier à Prague.

Janis Moser devrait prendre la place de Roman Josi (blessé) et faire la paire avec Andrea Glauser, tandis que Jonas Siegenthaler a pour habitude de jouer avec Dean Kukan. On peut encore imaginer Christian Marti être associé à Michael Fora. Dominik Egli, Tim Berni et Sven Jung sont les trois autres arrières retenus.

La force des duos offensifs

En attaque, la force de cette équipe réside dans ses duos. Coéquipiers à New Jersey, Nico Hischier et Timo Meier assurent à Patrick Fischer une force de frappe indéniable. Avec 39 buts en 80 matches, le centre haut-valaisan a franchi un palier. Terriblement efficace dans les deux sens de la patinoire, le capitaine des Devils bonifie tout autour de lui. Auteur de 'seulement' 28 buts en 85 parties, Timo Meier demeure un buteur de grand talent avec un physique de bison. Quand il met en mouvement ses 100 kilos, l'Appenzellois est bien difficile à contenir.

A Helsinki en 2022 et à Riga en 2023, le sélectionneur avait souvent placé Damien Riat à l'aile de Hischier et de son complément NHL, que ce soit Meier, Nino Niederreiter ou Kevin Fiala. Ce dernier, éliminé au 1er tour des play-off avec les L.A. Kings, pourrait encore rejoindre l'équipe à Herning. Elu MVP l'an dernier à Prague, Fiala avait débarqué alors que sa femme venait de donner naissance à leur premier enfant.

Autre binôme habitué à jouer et gagner ensemble: celui formé par Denis Malgin et Sven Andrighetto. Les deux artificiers zurichois, champions ces deux dernières saisons, ne sont plus à présenter. A Zurich, le duo brille et permet au directeur sportif Sven Leuenberger d'avoir presque deux étrangers supplémentaires sur la glace. La mission de Fischer va être de trouver le bon complément aux deux Lions, qui vont disputer leur premier Mondial ensemble.

Cinq nouveaux attaquants

Si les deux premières triplettes offensives laissent présager de bonnes choses et offrent une réelle stabilité, les blessures subies par quelques héros de Prague ont poussé Fischer et son staff à quelques ajustements. De fait, cinq néophytes (réd: 6 avec le gardien Stéphane Charlin) vont découvrir le Mondial ou en tous les cas humer l'air danois. On rappelle que le contingent doit contenir 25 noms, dont trois gardiens, mais que les joueurs sont ensuite inscrits pour les matches. L'an dernier, par exemple, Thierry Bader n'avait jamais touché la glace. Le futur joueur des Zurich Lions avait dû céder sa place à Kevin Fiala.

Excellent avec Zurich dans un rôle plus défensif, Nicolas Baechler est le benjamin de la sélection du haut de ses 21 ans. Très bon avec Davos, Simon Knak (23 ans) sait 'forechecker'. Même chose pour le Fribourgeois Sandro Schmid (24 ans), capable de jouer à l'aile ou au centre. Révélé sur le tard avec Langnau, Dario Rohrbach (26 ans) ponctue sa saison de rêve avec une convocation au championnat du monde, tandis que Tyler Moy (29 ans) reçoit enfin sa chance sur la grande scène après trois très bons exercices avec Rapperswil et une préparation aboutie.

A confirmer dès vendredi face aux Tchèques d'un certain David Pastrnak, bourreau des Suisses voici un an à Prague en finale.

/ATS