La Suisse a une revanche à prendre face aux Tchèques

L'équipe de Suisse commence son Championnat du monde à Herning par un duel face à la Tchéquie vendredi (16h20). Et les Helvètes veulent leur revanche après la finale perdue l'an dernier à Prague.

On prend presque les mêmes et on recommence. En guise d'apéritif, Patrick Fischer et ses hommes entrent tout de suite dans le bain. D'habitude, la Suisse avait droit à des adversaires d'un calibre inférieur pour lancer sa campagne mondiale, là ce sont les champions du monde qui se dressent face à eux.

Ce remake d'il y a une année environ, Nico Hischier & cie le prennent forcément un peu comme une revanche. L'enjeu n'est bien évidemment pas le même, mais pouvoir se placer idéalement dès le départ serait bénéfique pour la suite. Dans le groupe de Stockholm, le Canada, la Suède et la Finlande semblent prédestinés aux trois premières places, ce qui signifie que la 4e place du groupe pourrait se jouer entre la Slovaquie et la Lettonie, par exemple. Et ces deux nations offriraient une belle chance à la Suisse de rejoindre la Suède pour le dernier carré, si les Helvètes avaient la bonne idée de terminer en tête de leur groupe.

Pastrnak et Necas

Mais avant de penser aussi loin, les hommes de Patrick Fischer vont affronter des Tchèques qui peuvent compter sur quelques renforts de NHL, et notamment David Pastrnak et Martin Necas. Encore auteur de plus de 100 points cette saison avec Boston, Pastrnak est l'homme qui avait ouvert le score en finale à Prague l'an dernier contre la Suisse à la 50e. Arrivé en cours de route, Martin Necas avait lui impressionné par sa vitesse. Il débarque de Colorado et sa vitesse peut faire très mal.

Aux buts, les Tchèques comptent plusieurs joueurs de NHL, dont Vejmelka et Vladar. Et en défense, Filip Hronek n'est pas malhabile. En ajoutant Roman Cervenka, cette formation a plutôt fière allure, même si elle semble un peu moins solide que celle de l'an dernier.

Dans le camp suisse et en attendant de savoir s'il va bientôt pouvoir compter sur Kevin Fiala, Patrick Fischer a placé Tyler Moy avec Hischier et Meier. Damien Riat est lui toujours associé à Malgin et Andrighetto. Pour les paires de défense, on ne change pas une formule qui a fait ses preuves avec Glauser au côté de Janis Moser, le subsitut 'idéal' de Roman Josi, alors que Dean Kukan forme un duo 100% zurichois avec Jonas Siegenthaler.

/ATS