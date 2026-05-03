La Suisse bat la Tchéquie aux tirs au but

L'équipe de Suisse a conclu la troisième semaine de préparation à 'son' championnat du monde sur une victoire.

La troupe du coach Jan Cadieux a battu la Tchéquie 1-0 après les tirs au but dimanche à Ceske Budejovice.

Ecrasée 8-1 jeudi par la Suède à Jönköping, battue 5-3 samedi par la Finlande - mais après avoir été menée 5-0, la Suisse a rendu une copie de bien meilleure qualité dimanche. Son portier Leonardo Genoni, méconnaissable jeudi, n'est pas étranger à cette solide performance.

Le gardien de Zoug a effectué 22 parades face à une équipe tchèque emmenée par son coéquipier en club Dominik Kubalik. La défense helvétique a il est vrai gommé les erreurs qu'elle avait accumulées dans ses deux précédentes sorties, facilitant ainsi la vie de son dernier rempart.

L'équipe de Suisse, qui évoluait sans deux de ses centres les plus expérimentés (Denis Malgin et Pius Suter, qui étaient au repos dimanche), a dans l'ensemble dominé les débats. Mais elle s'est également heurtée à un gardien en pleine confiance: Josef Korenar a été crédité de 29 arrêts.

Rochette décisif

Les Helvètes ont en outre manqué d'efficacité. A l'image de cette reprise manquée par le capitaine Calvin Thürkauf sur un service parfait de Théo Rochette à un peu plus de 5' de la fin du temps réglementaire. Le premier trio suisse, complété par Damien Riat, a d'ailleurs fait très bonne impression dimanche.

Cette partie s'est finalement jouée aux tirs au but, malgré quelques belles opportunités de part et d'autre dans la prolongation disputée à trois contre trois. Tyler Moy et Rochette ont trouvé la faille dans le 'shootout' côté suisse, Leonardo Genoni capitulant quant à lui une seule fois sur les cinq tentatives tchèques.

A Ängelholm la semaine prochaine

L'équipe de Suisse retournera en Suède la semaine prochaine, à Ängelholm, pour une nouvelle étape du Euro Hockey Tour. Elle y affrontera les mêmes adversaires que durant la semaine écoulée: la Finlande jeudi (15h), la Suède samedi (16h) et la Tchéquie dimanche à 12h pour terminer. Avec sans doute de nouveaux joueurs, dont certains évoluent en NHL.

/ATS