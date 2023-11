La Suisse battue par la Suède pour la 13e fois d'affilée

L'équipe de Suisse a subi samedi une deuxième défaite pour son deuxième match dans la Karjala Cup.

Battue 4-0 par la Finlande jeudi soir, la sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 4-3 devant la Suède en début d'après-midi malgré une belle réaction dans la deuxième moitié du match.

Cette défaite, la... 13e consécutive enregistrée face au 'Tre Kronor', s'est dessinée dans les deux dernières minutes du tiers-temps initial. Sandro Aeschlimann, qui a succédé à Reto Berra devant le filet helvétique par rapport au match de jeudi, a alors capitulé à deux reprises en l'espace de 65 secondes.

Le portier du HC Davos doit même plaider coupable sur le 2-0: son cafouillage derrière la cage a permis aux Suédois de récupérer trop facilement le puck, Max Friberg inscrivant le 2-0 à 56'' de la fin du tiers. Mario Kempe avait ouvert la marque à la 18e lors de la première supériorité numérique suédoise de la journée.

Un réveil trop tardif

Le 3-0, marqué par l'attaquant des Zurich Lions Jesper Fröden dès la 24e, a même valu à Sandro Aeschlimann d'être 'chassé' par Patrick Fischer. Cette décision a d'ailleurs eu le don de réveiller ses coéquipiers, son remplaçant Joren van Pottelberghe ramenant en outre une certaine sérénité dans l'arrière-garde helvétique.

C'est le nouveau capitaine Calvin Thürkauf qui a sonné la révolte en débloquant le compteur helvétique à la 38e (3-1). La Suisse a même pu revenir ensuite à deux reprises à une longueur, grâce à des réussites en supériorité numériques signées Sven Andrighetto (47e, 3-2) et Tanner Richard (55e, 4-3).

Mais la Suède n'a rien lâché. Oscar Lindberg avait pu redonner deux buts d'avance à la troupe du coach Sam Hallam moins de trois minutes après le but d'Andrighetto. Et la pénalité écopée par Valentin Nussbaumer seulement sept secondes après le 4-3 a coupé le bel élan helvétique.

Face aux Tchèques dimanche

Christoph Bertschy et ses équipiers ont tout tenté en fin de partie, en vain. Ils chercheront à poursuivre sur leur lancée dimanche dès 12h face à la République tchèque. Discipline défensive et efficacité offensive devront alors impérativement être au rendez-vous, et ce dès les premiers coups de patin.

/ATS