La Suisse battue par la Suède

L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite. A Zurich, ...
La Suisse battue par la Suède

La Suisse battue par la Suède

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite. A Zurich, les hommes de Patrick Fischer ont été battus par la Suède 3-2 tab.

La Suisse a livré un excellent premier tiers. Elle a d'ailleurs marqué à deux reprises en profitant parfaitement de l'indiscipline suédoise. Sur ses deux premiers jeux de puissance, la troupe de Patrick Fischer a trouvé le cadre par deux fois. L'ouverture du score est tombée à la 3e de la canne de Tyler Moy sur un assist de Damien Riat.

Le capitaine du LHC a lui frappé à la 12e sur un très joli travail préparatoire de Denis Malgin. Entre les deux réussites helvétiques, c'est Lindholm qui a trouvé la faille (5e). Mais la star des Zurich Lions a également connu un moment moins glorieux. A la 42e, le joueur aux racines russes a perdu le puck en zone de défense suédoise. L'arrière d'Ambri Tim Heed s'est lancé et il a pu trouver l'Emmentalois Petersson pour l'égalisation.

La suite de la période fut un peu moins intéressante, bien que les Suisses aient eu deux chances en power-play. Ils ont également eu plus d'une minute à 4 contre 3 durant la prolongation.

Tout s'est donc joué aux tirs au but. Un exercice dans lequel les Suédois se sont montrés bien plus habiles en en marquant deux sur trois, alors que la Suisse a manqué ses trois tentatives.

A signaler qu'au cours du tiers médian, Andrea Glauser a rejoint le vestiaire avant ses coéquipiers en raison d'un coup de genou. Les arbitres ont revu la séquence et ont décidé de punir le défenseur de Fribourg, capitaine sur ce match.

Le deuxième match de la Suisse aura lieu samedi à 18h face à la Tchéquie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine

Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 17:15

NHL: Défaite des Kings malgré le but de Fiala

NHL: Défaite des Kings malgré le but de Fiala

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 08:48

Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 04:05

NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 10.12.2025 - 08:25

Articles les plus lus

NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala

NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 09.12.2025 - 08:23

NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 10.12.2025 - 08:25

Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 04:05

NHL: Défaite des Kings malgré le but de Fiala

NHL: Défaite des Kings malgré le but de Fiala

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 08:48

Le grand malaise biennois

Le grand malaise biennois

Hockey    Actualisé le 09.12.2025 - 05:03

NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala

NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 09.12.2025 - 08:23

NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

NHL: Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 10.12.2025 - 08:25

Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 04:05

Fribourg s'offre le leader avec brio

Fribourg s'offre le leader avec brio

Hockey    Actualisé le 07.12.2025 - 18:10

Kurashev et les Sharks mattent les Hurricanes

Kurashev et les Sharks mattent les Hurricanes

Hockey    Actualisé le 08.12.2025 - 07:57

Le grand malaise biennois

Le grand malaise biennois

Hockey    Actualisé le 09.12.2025 - 05:03

NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala

NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 09.12.2025 - 08:23