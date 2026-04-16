La Suisse battue pour les débuts de Jan Cadieux

Jan Cadieux a connu la défaite pour ses débuts à la tête de la sélection helvétique. La Suisse ...
La Suisse battue pour les débuts de Jan Cadieux

La Suisse battue pour les débuts de Jan Cadieux

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Jan Cadieux a connu la défaite pour ses débuts à la tête de la sélection helvétique.

La Suisse s'est inclinée 3-1 devant la Slovaquie jeudi à Topolcany pour son premier match de préparation avant 'son' Mondial.

L'équipe de Suisse a pourtant ouvert logiquement la marque dans cette partie, après 20 secondes de jeu seulement dans la période médiane. C'est l'attaquant de Langnau Dario Rohrbach qui a trouvé la faille d'un tir précis, après avoir récupéré la rondelle à la bande.

Mais les hommes de Jan Cadieux - lequel a été intronisé moins de 24 heures plus tôt après le licenciement de Patrick Fischer - n'ont pas su profiter du 'momentum'. Ils ont manqué le coche sur leur première supériorité numérique, obtenue peu avant la mi-match.

Les Slovaques, qui ont même bénéficié de la meilleure occasion de but durant cette première situation spéciale, ont en revanche pris le match à leur compte après avoir 'tué' cette pénalité. Ils ont logiquement égalisé à la 32e grâce à Matus Vojtech, profitant d'un puck perdu par les Helvètes en attaque.

La troupe du sélectionneur Vladimir Orszagh a ensuite forcé la décision au troisième tiers. Jakub Melisko a inscrit le 2-1 à la 42e, son tir étant repoussé par Leonardo Genoni sur un joueur qui se trouvait devant lui, alors qu'Andrej Kukuca a scellé le score à 18'' de la fin dans une cage vide.

La Suisse, qui s'est heurtée à un excellent Roman Rychlik devant le filet slovaque, aura l'occasion de prendre sa revanche vendredi face au même adversaire. Elle disputera son premier match du Mondial le 15 mai, face aux Etats-Unis, à Zurich.

/ATS
 

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