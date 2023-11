La Suisse continuera de faire partie de l’Euro Hockey Tour

Bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse. Elle continuera à faire partie de l'Euro Hockey Tour pour trois saisons supplémentaire, soit jusqu'au terme de la saison 2026-2027.

La Finlande, la Suède, la Tchéquie et la Suisse feront partie de l'Euro Hockey Tour pendant quatre saisons au moins. Les responsables ont pris cette décision dans le cadre de la Coupe Karjala à Tampere (FIN).

La Suisse avait été invitée à la table des grands en 2022 après l'exclusion de la Russie suite à la guerre avec l'Ukraine. 'Nous sommes très heureux et fiers que le contrat avec l’Euro Hockey Tour ait été prolongé avant terme, a déclaré Patrick Bloch, CEO de Swiss Ice Hockey. Le fait que les autres nations souhaitent que nous continuions de faire partie du groupe indique que nous proposons du hockey sur glace attractif et de grande qualité, que le public européen apprécie à sa juste valeur', a-t-il déclaré dans un communiqué de la Fédération suisse.

Bloch a précisé que les autres nations auraient signalé tôt déjà leur intérêt à prolonger le contrat avec la Suisse de manière anticipée, et ce, indépendamment de la situation relative à la Russie. 'Nos performances sur la glace n’ont pas été le seul facteur déterminant. Durant ces deux dernières années, nous avons gagné une réputation de partenaire fiable hors de la glace également. Les rapports avec les autres nations ainsi que la qualité des relations réciproques sont grandement appréciés '

Les SWISS Ice Hockey Games se poursuivent

La prolongation du contrat donne à l'équipe de Suisse la sécurité de planification nécessaire, ajoute Lars Weibel, directeur du sport chez Swiss Ice Hockey. 'Nous savons aujourd’hui déjà que nous affronterons les meilleures nations européennes quatre fois par saison dans les années à venir. Cela aide notre planification à long terme et stimule et motive nos joueurs. Je suis persuadé que nous ferons un grand pas en avant grâce à l’Euro Hockey Tour ». La prolongation de contrat signifie également que la Suisse sera, à l'avenir aussi, l'hôte des SWISS Ice Hockey Games et d’un Breakout Game une fois par saison.

/ATS