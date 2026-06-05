La Suisse dans le groupe de la Finlande à Düsseldorf

La Suisse disputera la phase préliminaire du Championnat du monde 2027 à Düsseldorf. C'est ce qui ressort du tirage au sort des groupes annoncé vendredi par la fédération internationale (IIHF).

L'équipe du sélectionneur Jan Cadieux affrontera dans le groupe A la Finlande, tenante du titre, ainsi que la Suède, la Lettonie, l'Autriche, la Slovénie et l'Ukraine, nouvelle venue. De plus, après un échange de groupe avec la Slovaquie, l'Allemagne, pays hôte, fait partie des sept adversaires de la Suisse lors de la phase préliminaire.

Grâce à cet échange, les supporters suisses pourraient avoir droit à un spectacle exceptionnel. En effet, le tournoi débutera par un match d'ouverture à l'Arena AufSchalke de Gelsenkirchen le 13 mai 2027, soit un jour avant le coup d'envoi officiel du Championnat du monde.

Dans le groupe B à Mannheim, le Canada affrontera les États-Unis, la République tchèque, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark, la Hongrie et le deuxième promu, le Kazakhstan.

/ATS