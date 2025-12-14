La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse a terminé son tournoi de l'Euro Hockey Tour sur une troisième défaite. Déjà battue par la Suède et la Tchéquie, elle s'est inclinée devant la Finlande dimanche à Zurich (4-3 ap).

Avec trois revers en trois matches, difficile de qualifier ce mini-tournoi zurichois de 'bon'. Mais l'impression laissée par les hommes de Patrick Fischer est probablement meilleure qu'en novembre, quand ils avaient concédé deux lourdes défaites face aux Suédois (8-3) et aux Tchèques (4-0).

Comme la veille contre la Tchéquie (défaite 5-3), la Suisse a toujours couru après le score dimanche, la faute aux Finlandais de National League. Le Genevois Jesse Puljujärvi a d'abord dévié un envoi du Fribourgeois Henrik Borgström pour battre Stéphane Charlin (5e), avant l'égalisation de Sven Andrighetto en power-play (8e).

Les Finlandais ont également profité de leur jeu de puissance pour marquer deux autres buts. A huit secondes de la première pause, l'Ajoulot Julius Nättinen a trouvé la canne de Markus Nurmi pour le 2-1. Et le tir ultraprécis du Lausannois Sami Niku à la 27e n'a laissé aucune chance à Charlin.

L'effort de Haas ne suffit pas

A la peine à 5 contre 5, la troupe de Patrick Fischer a dû attendre une autre situation de supériorité numérique pour réduire la marque. A sept secondes de la deuxième pause cette fois, Dario Simion a victorieusement dévié un envoi de Damien Riat.

Et alors que les efforts helvétiques semblaient insuffisants, Gaëtan Haas est sorti de sa tanière pour arracher les prolongations (58e). Mais le but du Biennois n'a pas suffi, puisque Pujlujärvi, encore lui, a offert la victoire aux Finlandais après 58 secondes de temps supplémentaire.

La Suisse boucle donc sa préparation automnale avec cinq défaites en six matches. Patrick Fischer a maintenant quelques jours pour livrer la liste des joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques. Avec la présence des joueurs de NHL, la Suisse aura une tout autre allure lors de son premier match à Milan, le 12 février face à la France.

