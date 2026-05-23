La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

Nouveau festival offensif pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Samedi, les Helvètes ont humilié la Hongrie 9-0.

Après le 10-0 de Herning l'an dernier face à cette même Hongrie et le 9-0 face à l'Autriche trois jours plus tôt à Zurich, la sélection nationale a une fois encore soigné ses statistiques et sa confiance, même si la suite s'annonce nettement plus compétitive.

Après un poteau de Biasca dès les premières secondes de jeu, la Suisse pensait avoir ouvert le score à la 14e sur un joli but de Niederreiter, qui a attrapé le puck au vol pour le rabattre sur la glace avant de le reprendre de volée, mais cette réussite a été justement annulée pour hors-jeu.

Il a fallu attendre la 19e pour voir tomber le 1-0 de la canne de Roman Josi d'un tir au niveau de la glace. Le capitaine a été le grand bonhomme de la première moitié de la rencontre. Après 29 secondes dans le tiers médian, l''Empereur Roman' a gratifié la patinoire d'un but tout en finesse avec une petite tasse à café sur un Hongrois. Et à la 23e, son lancer puissant de la bleue en power-play n'a laissé aucune chance au portier Vay.

Andrighetto s'envole

La Suisse a fait plaisir à ses supporters en enfilant les buts comme des perles. Meilleur compteur de cette sélection, Sven Andrighetto a ajouté cinq points à son total. Après les six premiers matches, l'ailier des Zurich Lions compte 13 points, soit un de plus que Tyler Moy (meilleur compteur helvétique) l'an dernier au terme du tournoi. A noter que sur cette ligne avec le duo zurichois Malgin-Andrighetto, c'est Calvin Thürkauf qui a eu droit à une promotion durant la partie à la place de Théo Rochette.

C'est aussi l'avantage de ces rencontres sans trop de soucis, elles permettent au staff de procéder à des essais en conditions réelles, étant donné que la Suisse ne s'est plus entraînée normalement depuis le jeudi 14 mai... Et au passage, Leonardo Genoni, qui n'a vu que dix tirs dans sa direction, a amélioré son record en signant un 14e blanchissage lors d'un Mondial.

Le dimanche de Pentecôte va permettre à tout le monde de passer un moment en famille. Lundi l'équipe retrouvera la glace afin de préparer le septième et dernier match de cette poule mardi soir contre la Finlande, avec comme objectif la victoire pour terminer à la première place. Absent depuis quelques matches, Pius Suter devrait normalement effectuer son retour face aux Lions nordiques.

/ATS