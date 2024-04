La Suisse renoue enfin avec la victoire

La Suisse a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Après onze défaites de rang cette saison, les hommes de Patrick Fischer ont battu la France 2-0, vendredi à Bâle.

A la 12e minute de jeu, Tyler Moy a profité d'un excellent travail de Mike Künzle, qui a attendu le dernier moment pour lui glisser une offrande. Malgré un bon déplacement, le gardien de l'équipe de France Sébastian Ylönen a dû s'avouer vaincu.

En deuxième période, la Suisse a accentué sa domination (14 tirs à 5) et a réussi à doubler la mise, grâce au premier but de David Aebischer en équipe nationale. Le futur joueur de Lugano a conclu un excellent jeu initié par Ambühl et Thürkauf (28e).

Avec la victoire en ligne de mire, la Suisse n'a pas pris trop de risques en fin de match afin de s'assurer un premier succès cette saison, assorti d'un blanchissage pour Philip Wüthrich. Elle aura l'occasion de confirmer son renouveau samedi lors d'un deuxième duel contre la France (17h30 à Bâle).

/ATS